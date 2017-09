C’est un projet de longue haleine qui commence à prendre forme. L’association La Petite Populaire, au-delà des animations régulières en tous genres en Sud Gironde et plus particulièrement à La Réole, mène un projet à long terme : la création du Labo La Petite Populaire. Situé à La Réole, ce lieu serait ouvert à tous dans l’objectif de recréer du lien social et culturel tout en redynamisant le centre-ville de la cité millénaire.

Des travaux à réaliser

Ainsi, persuadée que la revitalisation des centre-bourgs passe par la solidarité et des actions collectives, La Petite Populaire lance un financement participatif pour les travaux dont aura besoin son futur Labo ainsi que les dépenses pour l’aménagement du local. L’objectif est fixé à 4.000€ avec une date de limite située au lundi 23 octobre. Pour le moment, ce sont plus de 1.500€ qui ont été récoltés grâce plus de 40 donateurs, soit environ 37% du montant final. Comme pour chaque cagnotte en ligne, des contreparties sont proposées selon la somme donnée allant de l’adhésion aux goodies en passant par l’adhésion d’honneur.

Le Labo de la Petite Populaire se veut être un lieu vecteur de lien social avec du partage, des ressources, de la transmission, de la culture et surtout, de la convivialité. Il est imaginé par les membres de l’association comme un futur espace de travail collaboratif, d’expression artistique mais aussi de diffusion.