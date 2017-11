Les adhérents du club de l’espérance se rencontrent tous les jeudis après-midi en alternance à Budos pour un loto suivi d’un goûter de délicieuses pâtisseries et cela dure depuis 25 ans !

Moment idéal que les membres attendent avec impatience pour rompre la solitude de leur quotidien. Le club de l’espérance compte 25 adhérents toulennais de 59 à 95 ans et il est associé avec le club de Budos. Convivialité, chaleur humaine, ce rendez-vous hebdomadaire est indispensable aux adhérents.

Les membres s’impliquent dans la vie sociale et solidaire de Toulenne, ainsi mitonnent-ils de merveilleuses pâtisseries pour le téléthon, visitent les malades à leur domicile en leur apportant des friandises.

Chaque trimestre les anniversaires des membres sont fêtés et un présent leur est remis, de plus ils se retrouvent une fois par an pour partager un repas festif au restaurant.

Quelle belle occasion de discuter, d’échanger, de passer en toute simplicité un très bon après-midi ! « Le club est ouvert à toute personne désireuse de passer un petit moment avec beaucoup de joie » ajoute Michelle Jucla présidente de l’association.

C. B.

Renseignements : 05.56.63.46.51.