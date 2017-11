Le club de twirling bâton, Les Glossy girl de Roaillan, fête ses deux ans et lance sa nouvelle saison. Cette discipline associe manipulation du bâton, mouvements de gymnastique et de danse.

Ouverte aux filles et aux garçons, cette discipline exige agilité, endurance, équilibre, coordination ainsi qu’une forte concentration de la part des athlètes. Cinq twirleuses de 6 à 13 ans évoluent au sein du club roaillanais et participent à des stages et compétitions régionales.

Depuis cette année, le club a changé de fédération et il est dorénavant affilié Jeunesse et Sport. L’objectif affiché est de présenter les athlètes à des compétitions autres que régionales, ainsi les 25 et 26 novembre l’équipe se déplace, avec le club de Lussac en covoiturage, à la 15e Coupe du 3e Millénaire Pratique NBTA (fédération sportive nationale de Twirling N.B.T.A. France).

Au cours de l’année, les twirleurses participent à une dizaine de compétitions en solo uniquement, c’est la discipline la plus « pure », par ce qu’elle fait essentiellement appel à la technique du bâton, la rapidité et la netteté des enchaînements, et autorisant des manipulations du bâton très techniques comme les lancés, les flips, les doigts ou les roulés dont il existe plusieurs versions.

« Pour l’instant on se concentre sur les compétitions en solo, mais dès que les filles auront sensiblement le même niveau on pourra faire une équipe » indique Cathy, la coach. Les qualités jugées concernent alors davantage les déplacements, les échanges de bâton entre éléments et la chorégraphie d’ensemble.

Le groupe est ouvert à tous les enfants, filles comme garçon, souhaitant découvrir cette pratique sportive venue des Etats-Unis, la cotisation annuelle comprenant les entraînements, le bâton et les compétitions est de 73€ (possibilité de paiement échelonné).

Renseignements : glossygirl@sfr.fr ou 06.19.85.68.15 ou 06.47.42.53.40.