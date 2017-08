Pour la troisième année, Casteljaloux accueille le salon Palombexpo » qui se tiendra ce samedi 26 et dimanche 27 août, dans le parc municipal. Ce salon est organisé par le magazine « Palombes et tradition ». Non sans émotion pour Pierre Nieto puisqu’il s’agira de son dernier salon avant qu’il passe la main à Joël Barberin qui reprend la direction du magazine spécialisé.

Après les deux premières éditions qui ont été couronnées d’un joli succès, les organisateurs ont apporté quelques retouches pour rendre encore plus attrayants cet événement de fin d’été dans la cité thermale. « Nous souhaitons quelque chose de plus dense avec quelques nouveautés notamment la présence de plus d’oiseaux », souligne Pierre Nieto. Côté nouveauté, un vide-cabanes est mis en place sur les deux journées.

Des incontournables comme les démonstrations de grimpe aux arbres, le concours de roucoulayres ou démonstrations de nacelles seront au programme. Sans oublier les recettes du grand chef Alain Darroze qui saura une fois encore sublimer la palombe dans vos assiettes.

Entrée 5€. (gratuit moins de 12 ans)

Programme complet à lire dans le Républicain version papier en vente en kiosques ou sur internet: http://www.lerepublicain.net/journal-numerique-republicain-lot-garonne