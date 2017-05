Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Michelle Devaine a un désir, celui de créer des émotions au hasard de la forme. Et c’est l’inattendu lorsqu’elle le réalise. On découvre au travers de ses œuvres des images simples et multiples à la fois. Michelle Devaine explore toutes les possibilités des tons poudreux du pastel jouant sur les reflets par les techniques mixtes. Elle nous dit comment comprendre sa peinture : « Je ne suis pas comme certains peintres qui posent leur chevalet en extérieur pour trouver l’inspiration, moi c’est dans mon atelier que je m’isole et où je la trouve ». Ses tableaux imposants ou plus réduits ont envahi les murs du musée Marzelles, à voir jusqu’au 1er juillet. Entrée libre les mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Nuit des musées

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, ce samedi 20 mai, le musée Marzelles sera ouvert en nocturne, et proposera, à 21h, un concert du Floriane Tiozzo trio.