Le rugby français est en deuil avec le décès ce lundi de Marcel Martin des suites d’une longue maladie. Âgé de 83 ans, il était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Haut dirigeant de la FFR, il avait notamment été directeur des Coupes du monde de 1987 à 2003. Il avait été aussi président du Biarritz Olympique de 1998 à 2008 (3 titres de champion de France) et était président de l’Union des clubs professionnels. Né à Marmande, le magazine OHvalie du 24 septembre 2015 pendant la 8e Coupe du Monde lui avait consacré une interview. Retour sur cet entretien de ce grand homme très cultivé et passionné.

Coupe du Monde: Marcel Martin, un des pères fondateurs Présent à la naissance de la coupe du Monde, l’ancien Marmandais a veillé à la croissance du «bébé», contribuant activement à son succès.

Il était dit que le rugby, Marcel Martin y tomberait dedans. Et c’est bien connu, on ne peut pas renier ses origines : il était marié à Maïté, la fille de Trogno, l’ex demi de mêlée du SU Agen.

Terre patrie de l’ovale, le Lot-et-Garonne a longtemps été considéré comme le centre de la France. L’illustre «Tonton» Ferrasse dirigeait en maître absolu la Fédération Française de Rugby depuis son bureau agenais.

Conseiller de “Bébert”

Les pionniers de la Coupe du Monde partageaient un point commun, ils avaient fait leur scolarité et découvert les vertus du jeu à 15 à l’US Marmande. Domicilié rue de la Fillole –son père exerçait le métier d’avocat- Marcel Martin, brillant élève, quitta le lycée avec le Bac en poche. Et de pousser ses prometteuses études à Paris et aux États-Unis dans les années 50.

Si sa carrière de joueur tourna court («l’équipe de France n’y a rien perdu»), il a marqué de son empreinte le rugby dans les hautes sphères internationales.

Conseiller d’Albert Ferrasse -lequel ne pipait pas un mot d’anglais- ce parfait bilingue était devenu son interprète privilégié auprès des dirigeants britanniques. Il joua un rôle essentiel quand la France intégra l’International Board en 1978. Installé professionnellement à Londres -directeur financier de la société Mobil Oil Française- il devint l’ambassadeur idéal, l’homme de l’ombre, de confiance, au cœur des secrets. Fin négociateur (voir ses réactions, ci-dessous), il dénoua bien des situations, parfois tendues avec les Anglo-Saxons.

Rusé («il est plus coquin qu’un Gascon» disait de lui Albert Ferrasse), très apprécié des Britanniques, Marcel Martin obtint par exemple des Irlandais que l’hymne de la Marseillaise (considéré comme un chant révolutionnaire) soit joué pour la première fois dans le stade de Dublin en 1972. C’était la contre partie en échange d’un match amical de la France au pays du Trèfle… plongé dans un désarroi financier, après les refus du Pays de Galles et l’Écosse de jouer leurs matches du Tournoi des V Nations chez le voisin.

Cet érudit avait plus d’un tour dans son sac. Pendant 40 ans, Marcel Martin a servi bénévolement et siégé dans toutes les institutions majeures du rugby mondial : l’IRB (International Rugby Board, devenu World Rugby), Rugby World Cup (RWC), organisme chargé de l’organisation et la promotion de la coupe du Monde.

Trésorier et directeur de RWC de 1989 à 2000, il a connu cinq coupes du Monde de l’intérieur.

Evénement planétaire

«Dans les années 80, des entrepreneurs privés, ayant le projet de la créer, avaient essuyé un refus catégorique de la part de l’IRB, explique t-il. La Coupe du Monde est née en fait d’une volonté commune entre Australiens et Néo-Zélandais, avec la bénédiction des Français. A titre expérimental, la 1ère édition accoucha de résultats commerciaux catastrophiques. Mais, c’était une évidence, son succès sportif lançait sur de bons rails un événement planétaire dont l’audience et le chiffre d’affaire n’ont cessé de se développer à chaque édition.»

Un fin négociateur

■ «Le Board, je l’ai connu sans un sou en poche. En 1987, l’idée de confier les droits commerciaux à d’anciens grands noms du rugby a été un fiasco. Cette 1ère édition, qui avait dégagé un piètre résultat de 1,5 million d’euros, avait été couverte par une garantie bancaire.»

■ «En 1991, je suis arrivé à convaincre que l’organisation devait revenir aux cinq nations européennes du Tournoi afin de se donner les meilleures chances de succès commercial. La coupe du Monde décollait véritablement avec 20 millions de chiffre d’affaires, 6 millions d’euros de bénéfice.»

■ Marcel Martin s’était attiré les foudres de Ferrasse. «j’avais attribué les droits télé de 1991 à TF1. Lors de l’appel d’offre, sa proposition était la mieux-disante. J’avais fait mon job. Le président de la FFR m’avait mis dehors du comité directeur.

On m’accusait à tort d’avoir touché un pot-de-vin… J’ai été réintégré quelques mois plus tard sur la pression des Britanniques.»

■ «J’ai rencontré Nelson Mandela et Frédérik De Clerck président de l’Afrique-du-Sud en 1993. Deux ans avant la coupe du Monde en Afrique du Sud, nous voulions leur exprimé nos inquiétudes sur la fin du régime de l’Apartheid et l’insécurité qui régnait au pays. Il fallait prévoir une solution de repli. En gage, le gouvernement sud-africain avait versé un prêt de 2 millions de livre à RWC… Tout s’est bien passé comme ils l’avaient prévu, après les élections démocratiques apportant l’apaisement.»