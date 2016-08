Léogeats La métamorphose de Jean-Marie Bordas

Pour les Léogeatais, leur ancien boulanger est méconnaissable. Même pour sa femme. Les mollets affûtés, le visage émacié, Jean-Marie Bordas n’a rien à voir avec le bonhomme bien en joues qui était aux fourneaux. Lors de son premier marathon, à Sauternes en 2012, ses anciens clients n’en croyaient déjà pas leurs yeux. « J’avais perdu 20 kilos, précise-t-il. La course a été très dure mais heureusement, j’étais chez moi. J’avais des clients tout le long du parcours qui m’encourageaient. Ça m’a aidé. Après la course, tout le monde m’a félicité. »

“Une catastrophe d’abandonner”

Il faut dire qu’au moment de prendre sa retraite, l’ancien boulanger dépassait les 90 kilos sur la balance. « J’avais jamais couru avant, rappelle-t-il. Dans ma jeunesse, les courses sur route, c’étasit pas à la mode. J’aurais jamais pensé faire un marathon. » Depuis, le sexagénaire s’est bien rattrapé avec une dizaine de marathons à son actif en quatre ans. Tous terminés. « Ce serait une catastrophe pour moi d’abandonner », insiste-t-il.

Aux Rapetou, où il a sérieusement démarré la course à pied en 2012, « Papy » comme le surnomme le coach Fabrice Baillet est un peu la mascotte. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, Jean-Marie est toujours présent au poste pour courir. Le pas décidé, le buste penché en avant et les coudes qui se brimbalent sur les côtés, le Léogeatais a une allure reconnaissable parmi mille ; en plus du béret qu’il visse sur sa tête quand le soleil tape. Quand le rythme s’accélère, il paraît parfois proche de la rupture mais au final, il s’accroche inlassablement. Inoxydable. D’autres craquent, pas lui. Il tire sur les bras pour se relancer et serre les dents.

« En courant, il y a toujours une mauvaise passe, analyse le Rapetou. Il faut la passer. Tu ne fais pas de bruit, tu restes derrière et après, c’est reparti. L’an dernier, aux 100km de Millau, pendant 20km j’étais dans le dur. J’ai laissé passer l’orage et arrivé à Sainte-Affrique, j’ai mangé, changé de chaussures et je n’étais plus le même sur les 30 derniers kilomètres. Y a toujours un moment où tu en chies. Sur le marathon de Royan, au printemps dernier, j’étais dans le dur au 24km. C’est un peu tôt. Mais une fois que tu l’as dit, c’est fini. Tu le sais, t’en parles plus. Tu penses à autre chose et tu finis avec les moyens du bord. »