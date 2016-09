Marmande La "maison marmandaise" a ouvert ses portes

Premier « café occitan » à l’Ostau Marmandés : « Mèfi ! Lo prumèr que dit un mot de francés, es eth que paga lo café ! »

Première manifestation conviviale des ATP (arts et traditions populaires) dans l’esprit de la maison, samedi 3 septembre de 10h30 à midi, l’Ostau Marmandés ouvrait ses portes pour un premier « Café occitan », en présence du maire, Daniel Benquet.

Le but des « cafés occitans » est de créer un lieu de rencontre où les amateurs de langue gasconne peuvent se retrouver autour d’un café pour pratiquer ou simplement entendre la langue du « Pays Marmandais », pour se la réapproprier. Les habitués étaient là, même s’il en manquait à l’appel car les vacances n’étaient pas finies pour certains. Quelques curieux sont passés découvrir le lieu et l’association des Arts et Traditions Populaires et, conquis par l’ambiance, ont promis de revenir. Ces cafés occitans auront lieu tous les 15 jours, donc, rendez-vous au 17 septembre pour le prochain.

Les autres activités proposées par les ATP à l’Ostau Marmandés pour le mois de septembre:

L’ostau accueillera des cours de langue (gascon et languedocien) tous les mardis scolaires de 18h30 à 20h (les mardis 6, 13, 20 et 27) ; des ateliers théâtre, tous les vendredis, de 16h à 18h, des ateliers de chant polyphoniques occitans ouverts à tous, deux jeudis par mois, de 18h30 à 20h, les jeudis 15 et 29 septembre ; des ateliers de pratique instrumentale, ateliers d’accordéon diatonique, de 18h30 à 20h30, le vendredi 23 septembre, sur inscription ; des ateliers de danses traditionnelles, tous les mardis des semaines impaires, de 20h30 à 22h, les mardis 13 et 27 septembre.

Un dimanche par mois, l’ostau accueillera les répétitions du groupe musique de rue avec Sébastien Cogan de 15h à 18h, prochaine répétition ce dimanche 11 septembre.

La première séance est gratuite pour voir, ensuite la plupart des ateliers sont ouverts aux membres à jour de la carte de l’association 15€ par an à partir de 2017. Une participation est demandée pour les cours de langue et d’instruments. Renseignements et conditions sur place ou au 07.82.52.83.47.

