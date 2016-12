Noël, c’est aussi les décorations sur les maisons. Certains vont mettre une guirlande, d’autres un père Noël clignotant, et pour les plus contaminés par ce virus, cela va être un peu plus poussé.

Pour la famille Marmotin, et plus particulièrement pour Serge, la décoration de la façade et du jardin de la maison pour Noël est incontournable. Depuis 16 ans, cet ancien électricien aime donner du plaisir avec ses illuminations aux passants.

Éclairée par leds

« Cela nécessite une bonne organisation et pour m’épauler, je peux compter sur l’aide de mes petits-enfants. J’aime voir la joie briller dans leurs yeux » explique Serge Marmotin.

Quelques jours de préparation, un mois et demi d’illumination environ. L’installation des décorations nécessite du temps. « Je dois préparer le support, gainer les câbles électriques, mettre en place toutes les lumières, dans les arbres, etc. »

Tout est éclairé grâce à des Leds, « ainsi la facture d’électricité est allégée » car l’ancien électricien reconnaît : « ça coûte un peu d’argent, c’est vrai, il y le courant et tout. Mais avec les ampoules leds, cela me coûte cinq fois moins cher. »

Décorations variées

Les décorations sont très variées: « il n’y a pas que le lumineux, en plein jour le jardin brille aussi de mille feux. J’apprécie plus particulièrement le train posé sur le banc, c’est une de mes décorations les plus anciennes » confie-t-il.

Il y a évidemment les guirlandes, mais aussi des animaux qui s’illuminent et l’incontournable Père Noël. L’installation a été faite au cours du mois de novembre, et la maison a pu ainsi être illuminée dès le 1er décembre. Normalement, les illuminations s’éteindront à l’épiphanie, soit le 8 janvier. Il faudra alors tout démonter et ranger les décorations dans le grenier.

Les passants émerveillés

Tous les jours, la maison s’embrase de 6h à 8h du matin, puis de 17h30 à 1h. « Devant chez moi, c’est un défilé de badauds de tous les âges. Les gens me questionnent, me félicitent pour ce travail et apprécient. Malheureusement une année, un 1er janvier, les décorations ont été vandalisées, c’est triste. » ajoute-t-il. Cependant, l’esprit de Noël n’a jamais quitté Serge qui s’attache humblement à le mettre en lumière.

Corinne Boudigues