Marmande La Maison Arc-en-Ciel à la Une du «Monde Académie»

La version numérique du Monde (Le Monde Académie) met à l’honneur la structure associative, l’ASAM, l’association du Sport Adapté Marmandais, dépendante de l’hôpital de jour. Par sa «Maison Arc-en-Ciel» elle permet à des personnes frappées d’un handicap psychique de se reconstituer et de mener une vie normale, avec une réintégration dans la société couronnée de succès. A Marmande, beaucoup connaissent l’ASAM parce que la Maison Arc-en-Ciel qui accueille les plus aptes à s’investir de manière autonome, a vocation à justement s’ouvrir au monde extérieur. Avec succès. L’ASAM est devenue le partenaire de nombreuses autres associations marmandaises, notamment pour l’organisation de repas, via son atelier culinaire qui mobilise des participants impliqués, actifs, et qui ont retrouvé le goût de la vie mise à mal à une période donnée de leur existence.

Plusieurs reportages étaient en concurrence pour les journalistes du Monde Académie, c’est celui sur la Maison Arc-en-Ciel qui a été retenu, avec l’espoir pour les cadres de santé hospitaliers qui gèrent la structure, que cet article paraisse aussi dans sa version papier. Une belle reconnaissance du travail effectué dans cette association qui prouve que jamais il ne faut renoncer, que la lumière existe après le trou noir, que le beau temps vient après la pluie, pour donner un bel Arc-en-Ciel…

Michel Pradeau

Voici l’article paru dans «Le Monde Académie» du 2 septembre dernier, titré: «L’Arc-en-Ciel, cette maison où les malades mentaux s’organisent eux-mêmes»