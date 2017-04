Le Théâtre des Salinières fera escale samedi 22 avril à 20h30 à la salle polyvalente. Cette fois-ci, le célèbre théâtre bordelais débarque avec la troupe de la comédie de Frédéric Bouchet « La Loose » avec Frédéric Bouchet, Hervé Lacroix, Alexandre Clamens, Jean-Marc Cochery & Nora Fred.

Cette comédie raconte l’histoire de Jean-François qui, le jour même de la mort de son père et qui doit logiquement hériter seul de l’immense fortune familiale, se découvre un demi-frère totalement inconnu.

Le fidèle conseiller de Jean-François découvre que François Jean, qui ignore totalement sa véritable famille, travaille comme simple employé dans l’une des usines du groupe.

Alors, avant que François Jean ne soit informé lundi qu’il est l’héritier de la moitié d’une des plus grosses fortunes du pays, ils ont le week-end pour le faire venir, et trouver le moyen de l’écarter de la très juteuse succession.

Mais la rencontre des deux demi-frères ne va pas du tout se passer comme prévu, car si Jean François est l’éternel chanceux, François Jean, lui, est l’éternel looser. Bref, une sorte de François Pignon puissance 10, qui emporte tout sur son passage.

L’auteur, Frédéric Bouchet, la très célèbre Jouvence, qui a interprété François Pignon à deux reprises au théâtre dans le dîner de cons et l’emmerdeur, a imaginé un personnage plus malchanceux et maladroit que con, même s’il n’est pas vraiment malin.

Durée : 1h40 Tarif : 18€ en vente à l’office de tourisme de Langon, buvette sur place, renseignements au 05.56.63.68.00.