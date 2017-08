Couper la poire en deux : c’est ce qu’a décidé de faire Elizabeth Razimbaud de sa maison de 300m². Cette prestataire de services viticoles a pris le parti de vivre dans les 150m² du rez-de-chaussée et louer l’étage aux touristes qui décideraient de s’aventurer dans la commune de Hure. « Avant je louais en chambre d’hôte mais on me demandait toujours plus d’espace alors j’ai ouvert ma maison. Je dirais même que la partie louée est plus spacieuse que celle dans laquelle je vis » avoue-t-elle. Depuis qu’elle s’est lancée dans cette activité en mai dernier, elle a vu venir « une centaine de clients. J’aime beaucoup faire çela, ça me permet de rencontrer, discuter, échanger. Il y a un vrai contact humain que je recherche et, au final, je réinvestis les sous que je gagne dans des travaux pour cette partie de la maison. » Avec cet immense étage, elle peut loger jusqu’à dix personnes pour 50€ la nuit.

Le point fort de sa maison, c’est le jacuzzi qui est mis à disposition des clients, même si cela ne semble pas être suffisant. « Parfois, les clients peuvent être exigeants. Une fois on m’a demandé si j’avais une piscine intérieure ! » Dans ces cas-là, elle remet aux calendes grecques les demandes les plus saugrenues.

Un bon compromis

À vingt minutes de Langon et Marmande et une heure de Bordeaux, la commune conserve toutefois un cadre typique sur les bords de Garonne et à proximité de La Réole. Pourtant, Elizabeth ne manque pas de ressources pour innover. « Quand les clients de longue durée sont aimables, et puisque j’ai mon réseau dans la viticulture, je leur propose de visiter des propriétés viticoles ou des dégustations » raconte Elizabeth.

Si la très grande majorité est courtoise, seule une cliente espagnole lui avait donné du fil à retordre. « Elle écrasait ses cigarettes par terre, avait cramé le lino et n’était pas respectueuse » se souvient encore son amie Brigitte. L’entretien de la maison, contrepartie inéluctable, peut être d’autant plus onéreux lorsqu’il faut changer le jacuzzi ou bien le cumulus. Outre cet inconvénient, « cette activité me fait plaisir car les gens recherchent un endroit calme donc sont vraiment bienveillants. »

Un plaisir qui vient s’ajouter aux nombreux projets qu’elle envisage pour son bien dont celui, par exemple, d’installer l’année prochaine, « soit un hammam, soit un sauna. » De quoi rafraîchir et revigorer les touristes estivaux de passage à Hure.

Yvan Plantey

Informations et réservations par téléphone 06.84.89.75.94 ou sur le site Airbnb.fr