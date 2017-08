« Le programme est éclectique avec du théâtre, de la danse, de la musique, et plus en direction d’un public familial cette année. Ce sera une saison extrêmement vivante, avec de la jeunesse, des talents internationaux », résume Chantal Fauché, adjointe à la culture à Langon, en présentant avec Muriel Seutin-Gravellier, chargée du pôle communication, la nouvelle saison 2017/2018 du centre culturel des Carmes.

La conseillère artistique Chantal Achilli, directrice du festival Mimos et du Théâtre de Périgueux, recrutée en octobre, a frappé fort en sélectionnant des spectacles internationaux (Québec, Espagne, États-Unis) de grande qualité et des spectacles parisiens.

Le vendredi 15 septembre, c’est le spectacle burlesque « Stoïk » qui ouvrira la saison des Carmes (gratuit, il est prudent de réserver vite).

Nos coups de cœur

Notre coup de cœur est le spectacle du chorégraphe Hervé Koubi, « Les nuits barbares ou les premiers matins du monde », le 30 mars. 12 danseurs puissants livrent une danse hypnotique. Spectaculaire et envoûtant. Molière 2017 du meilleur spectacle musical, « Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand » le 20 décembre. C’est un spectacle très cabaret avec quatre comédiens, deux chanteurs et un accordéoniste. Le 13 janvier, on se laissera surprendre par le magicien et illusionniste québécois Alain Choquette. Il vient de Las Vegas (où il a cédé plusieurs tours majeurs à David Copperfield) et Atlantic City. Autre spectacle impressionnant, « Tesseract » : un acrobate espagnol en équilibre sur une montagne de cubes en bois, c’est sensationnel.

Didier Super en mars

Côté musique, on notera un concert de musique irlandaise Finn McCool Légendes d’Eire, le 23 mai ; Lady Do et Monsieur Papa le 18 avril pour les plus jeunes, le clown américain de San Diego Jamie Adkins dans « Circus Incognitus » ; c’est un ancien du Cirque du Soleil.

Et le 23 mars, l’association langonnaise Montez le son invitera le rocker Didier Super pour son spectacle : « Ta vie sera plus moche que la mienne ».

Pratique : infos et réservations : centre culturel des Carmes au 05.56.63.14.45. Programme et billetterie en ligne : www.lescarmes.fr