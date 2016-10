Tonneins La jeune loutre se refait une santé

C’est une nouvelle aventure qui démarre pour Wanda Begot, soigneuse de l’Essor. Tous les grands ducs ont été relâchés, désormais, celle qui a toutes les attentions, c’est une jeune loutre de 6 mois (en plus des nombreux oiseaux actuellement en soin).

« Elle n’a pas vraiment de nom, je l’appelle’ma grosse’ou’fifille’, ça dépend ». Trouvée en Vendée, elle a été recueillie à l’école vétérinaire de Nantes, « on suppose que leur mère est morte, elle a été trouvée avec deux autres loutrons, morts ». Celle-ci a survécu, mais âgée de 6 semaines et ne pesant que 469g, l’affaire ne fut pas aisée.

C’est le 13 décembre qu’elle est arrivée à l’Essor, seul centre français habilité à la rééducation des loutres, espèce protégée. Aux dernières nouvelles, elle pèse 2,2kg et mange déjà deux truites quotidiennement. A Tonneins, elle va découvrir la vie. Dans sa volière, elle a accès à un grand bassin de plus de 20 mètres de long dans lequel vivent des truites. « Pour le moment, elle ne mange que celles qu’on lui donne dans sa gamelle ».

Cela devrait durer 6 mois comme ça, « on va attendre d’être sûr qu’elle se débrouille seule, qu’elle chasse, nage et se nourrisse correctement ». Elle rejoindra alors sa terre d’origine : la Vendée. Les deux premières loutres recueillies par l’Essor donnent encore de leurs nouvelles, « on retrouve parfois, non loin de là où on les a lâchées vers Castillonnès, des traces de leur passage » conclut Wanda Begot.