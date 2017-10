La gym du Brion propose des cours de gymnastique douce, plus particulièrement adaptés aux « seniors » les lundis et jeudis de 16h45 à 17h45 à Roaillan, ainsi que des cours de gymnastique plus tonique, avec supports (élastics, steps, haltères…) le mardi de 18h à 20h à Roaillan ou Mazères en alternance, suivant planning et le jeudi de 18h30 à 19h30 à Roaillan.

Ainsi les sportifs ont la possibilité de pratiquer jusqu’à 5h de gymnastique volontaire par semaine.

Pilates, Qi kong et marche

En plus de ces horaires, le jeudi et le vendredi, des cours de pilates et de Qi kong sont aussi proposés.

De plus une sortie « Marche » durant environ 1h30 sera mise en place le mercredi et ce à partir du 27 septembre.

La gym du Brion affiche depuis de longues années, un esprit d’ouverture en tous domaines, tous âges et toutes conditions physiques.

Infos et inscriptions au jour et heure des séances, ou auprès de la présidente Françoise Lalanne au 05.56.62.30.04.