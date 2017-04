Le tabac-presse du quartier de la Gravette (qui n’est d’ailleurs plus à la Gravette mais au Bédat) se donne les moyens de se relancer après une année bien difficile, marquée par des perturbations (un braquage à main armée le 16 juin) et des soucis de santé aussi bien pour Michel Sierra que pour son épouse Arielle : « Mon mari a mal vécu cette agression, quant à moi j’ai fait un AVC le 25 janvier 2016 et je m’en sors par chance plutôt bien » avoue-t-elle.

Le repos lui a évidemment été recommandé mais qui pour tenir la boutique ? C’est alors que Caroline, leur fille de 20 ans, titulaire d’un Bac Pro commerce, leur a dit : « Pourquoi vous ne m’embaucheriez pas ? ».

Banco, même s’il en coûte à Arielle et Michel puisqu’il leur faudra trouver les ressources qui financent le poste. « Si nous retrouvons l’amplitude horaire qui était la nôtre jusqu’à présent, si Caroline apporte ses idées au niveau de l’animation du magasin, nous pourrons retrouver un bon rythme de croisière » avoue Arielle Sierra qui reste une battante pour faire fructifier son affaire.