Grignols La gendarmerie fête la centenaire

Jeanne Vimier vient de fêter ces 100 ans. Veuve de gendarme mobile, la fondation de la maison de la gendarmerie a chargé les gendarmes de Grignols de lui organiser une petite réception et de lui remettre les cadeaux.

« La fondation de la maison de la gendarmerie désire maintenir le lien avec les retraités et conjoints et nous charge de faire des visites régulières auprès d’eux, ce que nous faisons toujours avec plaisir. Elle offre en cette occasion quelques attentions et présents » explique l’adjudant-chef Albert Dechberry.

P. C.