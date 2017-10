La gale est en recrudescence

Depuis ces dernières années, la gale revient dans certains départements. Des membres du personnel d’une clinique de Montauban, des enfants d’une école maternelle, des pensionnaires de maisons de retraite, les victimes sont nombreuses.

Les symptômes de la gale

Une envie irrésistible de se gratter le soir et la nuit ? Des lésions entre les doigts, sur les poignets, sur le nombril, les coudes ? Plusieurs membres de la famille touchés ? Vous souffrez peut-être de la gale.

Dans sa forme classique, elle épargne le dos et le visage. Pour beaucoup, cette maladie reste honteuse, ce qui retarde le diagnostic. Pourtant, elle reste très répandue et peut toucher toutes les classes sociales.

Deux types de gale

La gale est une maladie contagieuse de la peau due à un parasite invisible à l’œil nu, de la famille des acariens : le Sarcoptes scabiei, variété hominis. Cet indésirable pénètre dans la peau pour s’y reproduire.

Il existe deux types de gale. Quand elle est commune, elle se transmet par des contacts corporels et prolongés entre personnes vivant ensemble (membres d’une famille, partenaires sexuels, enfants dans une crèche ou une école, pensionnaires de maisons de retraite…). Dans l’autre forme de gale, dite profuse, les parasites sont présents en plus grand nombre, plusieurs centaines, et l’infection s’étend sur l’ensemble du corps. Elle touche surtout les personnes au système immunitaire affaibli.

Comment la traiter ?

Une fois le diagnostic posé par un médecin, la gale guérit bien grâce à un traitement spécifique. Il peut se présenter sous la forme d’une lotion à appliquer localement ou d’un traitement par voie orale.

Les démangeaisons persistent généralement pendant deux semaines après le traitement. En effet, le prurit résulte d’une allergie aux parasites qui se manifeste également quand ils sont morts.

En plus du traitement médical, des mesures d’hygiène s’imposent : laver le linge de lit à 60 degrés et le sécher à haute température. Les tissus qui ne peuvent pas être lavés sont à traiter avec une poudre acaricide. Ils peuvent également être placés dans un sac plastique étanche à l’air pendant une semaine, puisque le parasite ne vit pas plus de quatre jours éloigné du contact de la peau.

Evidemment, il ne faut pas oublier d’interroger et d’examiner toutes les personnes en contact avec la personne contaminée et traiter rapidement, le cas échéant.

