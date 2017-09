Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Une nouvelle boulangerie/sandwicherie a pris place au rond-point des Chênes (en face de Peugeot et des vestiaires des stades) et on peut aussi y déguster des pizzas cuites au four à bois.

C’est le deuxième magasin de l’enseigne « La Folie des pains », dont la première boulangerie s’est installée en mars dernier à la zone de Dumès, près de l’agence Pôle Emploi. Benoît Guerrero, boulanger de 31 ans, en est le responsable, secondé par Dominique Monai, responsable pâtissier et de la production.

Le choix de l’emplacement de cette deuxième boulangerie n’est pas anodin : « c’était l’une des seules voies de circulation à Langon où il n’y avait pas de boulangerie. Nous sommes près du péage, en face d’une zone commerciale, à côté d’un quartier résidentiel », souligne Benoît Guerrero.

7 jrs sur 7 non-stop

« Il passe ici entre 20.000 et 24.000 véhicules par jour et nous disposons d’un parking d’une vingtaine de places avec l’agence « Immobilier Sud-Gironde ».

Les clients peuvent manger leur sandwich, pâtisserie ou pizza sur place : « il y a 26 places assises à l’intérieur et une vingtaine à l’extérieur, abritées ». Un drive est à disposition pour la vente du pain et des viennoiseries.

La boulangerie prévoit des horaires d’ouverture larges : dès le matin à partir de 5h30 des formules Petit-déjeuner (avec jus d’orange frais et/ou café et viennoiserie) et le soir fermeture à 21h pour la boulangerie et à 22h pour les pizzas.

« Nous avons concentré la fabrication du pain et des pâtisseries dans ce local et 19 personnes travailleront à terme ici », précise le gérant. « Tout est fait maison, à part les viennoiseries » ajoute-t-il. De grands fours, un laboratoire pour les pâtissiers… « Nous avons notre machine à glaces, à confiture, à guimauve et à flans ! », se félicite le gérant.

Des sandwiches seront réalisés sur place et le gérant envisage aussi de se positionner, pourquoi pas, sur le creno des hamburgers. Le client aura par ailleurs le choix entre une quinzaine de pizzas. Et à noter aussi : Le Républicain sera en vente là-bas !

La boulangerie est ouverte 7 jours sur 7, de 5h30 à 21h non-stop. Restauration pizzas au four à bois : 7 jours sur 7 le midi de 11h à 14h et le soir de 18h à 22h.

Une troisième boulangerie en 2018

L’enseigne « La Folie des pains » a racheté un autre local, celui-ci est situé en centre-ville, allée Jean-Jaurès (en face de la mairie). Dans ce commerce actuellement vide se trouvait auparavant aussi une boulangerie-pâtisserie. « Nous prévoyons une ouverture de ce site pour le début d’année prochaine, en mars ou avril 2018 » précise Benoît Guerrero, le gérant. Pour l’instant, l’entreprise compte 23 salariés répartis sur les deux sites. « À terme, si ça marche bien, on pourrait arriver à 30 emplois créés ».