Le dimanche 26 novembre, la foire Sainte-Catherine de Podensac se déroulera sur ses emplacements habituels, le long des allées Montels et dans les rues voisines.

C’est, sur la région, l’une des rares foires à avoir survécu dans le temps. Elle est pour cela un événement incontournable qui s’articule autour de la gastronomie, de la découverte et de la fête foraine.

Avec les Cadets de Cadillac-Béguey

Cette année, les organisateurs ont de nouveau concocté un programme alléchant avec de belles animations.

Les exposants seront nombreux et variés. La batterie fanfare des Cadets de Cadillac-Béguey entraînera le public à déambuler sur le lieu gagné par la frénésie des rencontres de fêtes. Dans ce type de foire, c’est d’ailleurs la variété des exposants et des animations qui attirent toujours plus de monde chaque année.

Les professionnels intéressés peuvent encore s’inscrire à la mairie de Podensac au 05.56.27.17.54 et les particuliers peuvent contacter Podensac Économique qui organise le vide-greniers au 06.58.53.90.52.