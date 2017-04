Depuis ce week-end pascal et jusqu’au dimanche 23 avril, la Foire de printemps de La Réole bat son plein sur les quais de Garonne.

Elle est ouverte tous les jours.

Petits et grands peuvent se divertir avec les diverses attractions proposées : mini scooters, auto-tamponneuses, chenille, manège enfants, stand de tir, stands cascades et grues, pêche aux canards.

Et côté stands gourmands : nougats, confiserie et barbe à papa.