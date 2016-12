En 2017, terminée la foire aux vins et aux fromages. « Il faut passer à autre chose » confie Jean-Jacques Lamarque, adjoint au maire et président de la Fédération des sociétés, l’association organisatrice de cette animation, en partenariat avec la Ville de Langon. Cette manifestation existait depuis plus de 30 ans, mais la 32e édition ne verra donc pas le jour. « Je ne veux pas que la foire de Langon devienne comme celle de Lesparre où la Grande Foire n’est plus ce qu’elle était » poursuit le président.

« Il faut évoluer » ajoute-t-il, en précisant que « l’association est en pleine réflexion sur le sujet ». Une piste semble déjà lancée et en tous les cas, Jean-Jacques Lamarque l’affirme : « Nous prévoyons d’organiser un autre événement à la place, début septembre, mais ce sera quelque chose de très différent. » Le président, enthousiaste, n’en dévoilera pas plus pour l’instant. Toujours est-il que l’année prochaine sera vraiment une année à part, puisque les deux événements phares mis en place par la Fédération des sociétés, la foire aux vins et Ferme en fête, n’auront pas lieu. Les travaux d’aménagement des quais obligent effectivement l’association à renoncer à organiser Ferme en fête (Fête du cochon) au printemps 2017. En octobre dernier, lorsque cette nouvelle était tombée, Jean-Jacques Lamarque n’avait pas caché « une certaine amertume du fait que cette animation disparaisse du calendrier des festivités langonnaises. »

Les quais en travaux

Le chantier prévu sur les quais devrait durer environ cinq mois. Le 9 janvier prochain, des fouilles vont démarrer afin de faire un état des lieux du sous-sol des quais, avant la poursuite des travaux de réfection. « C’est la raison pour laquelle il ne sera donc pas possible, en mars et d’ailleurs jusqu’à fin août, de prévoir la 18e édition de Ferme en fête » souligne le président. Mais l’association se veut rassurante envers la population et aussi les bénévoles qui ont longtemps œuvré pour la réussite de ces événements : « la Fédération des sociétés, depuis plusieurs décennies, a toujours su réagir à des impondérables, aussi vous pouvez à nouveau nous témoigner votre confiance car nous poursuivrons notre rôle d’animation de Langon, afin que notre ville maintienne son dynamisme ». En 2017, les Langonnais devront donc faire preuve d’un peu de patience, avant de découvrir en septembre 2017 la nouvelle manifestation concoctée par la Fédération des sociétés.

Delphine Decourcelle