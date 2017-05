Sainte-Bazeille. Une fraise toute en rondeur

La 34ème foire à la fraise, aux fleurs et au vin se déroulera samedi 13 et dimanche 14 mai dans le centre bourg de Ste-Bazeille avec un feu d’artifice d’animations pour tous les gôuts et tous les âges. Cette fête est devenue l’une des plus importantes du Marmandais, elle est inscrite au calendrier des festivités marquantes de Val de Garonne Agglomération.

Le programme

Samedi 13 mai, en fin d’après-midi, «Trophée de la Fraise» sur la Plaine des sports.

17h: Randonnée pédestre; 18h: Courses pédestres, renseignements: 06.10.05.34.85

Samedi 13 mai, en soirée: 20h: «Escargolade» organisée par le Rugby Club Bazeillais avec accompagnement musical et dansant. Le prix du repas est fixé à 16€,réservations : 06.73.32.86.37 ou 06.11.71.22.02

Dimanche 14 mai

Toute la journée: Grand «vide-greniers» organisé par l’Association des Parents d’élèves. Réservations : 06.06.46.86.02 ou 06.65.92.42.71

Expositions, dégustations, ventes des principales variétés de fraises, marché aux fleurs, dégustations, ventes de différents vins de producteurs locaux. Animation par Frédéric Lignier, en présence Gérard Baud chroniqueur gastronomique (Téléshopping sur TF1). Multiples stands d’exposants, nombreux manèges, démonstrations de «Vélo-Trial» par l’association «Le Trèfle Garonnais». Foire animée par la Banda «Les Têtes Brûlées».

de 7h à 12h30: Marché fermier dominical

de 9h30 à 11h30: Concours de «desserts autour de la Fraise» (05 53 94 40 28)

10h30: Démonstration de l’école de danses «Manélogui»

11h30 : Inauguration de la foire.

12h: Apéritif offert par la Municipalité. Restauration au «Village Gourmand», tables et chaises sous chapiteaux.

15h: Dégustation d’une «Tarte géante»

15h30 : Défilé « déguisé sur le thème de la Fraise », par les enfants du « Centre de Loisirs »,

16h: Concert gratuit avec la musique «Des années 1980»

17h45 : Concours du «plus rapide mangeur de fraises»

20h: Grillades proposées par le Rugby Club Bazeillais