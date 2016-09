Marmande La Filhole en fête, cet après-midi

C’est un rendez-vous de rentrée qui permet aux familles de découvrir les très nombreuses activités proposées par les associations marmandaises tout au long de l’année. Et en ce début du mois de septembre, il est encore temps de s’inscrire auprès de ces associations, tout comme on peut aussi profiter de la plaine de loisirs de la Filhole.

Samedi 10 septembre, de 14h à 19h, à l’initiative de la mairie, la Filhole sera donc en fête, avec au menu une cinquantaine d’activités sportives et culturelles, pour petits et grands: du cyclisme au cirque en passant par le rugby, l’aéromodélisme ou encore la pelote basque… Démonstrations et initiations seront au programme.

Des activités ont également été prévues spécifiquement pour les bambins:

- pour les tout-petits (1 à 7 ans): manège enfantin, atelier maquillage et peinture, divers jeux, histoires contées, balades en calèche, spectacle de marionnettes à 15h30 et 16h30

- pour les 3-12 ans: ateliers scientifiques, ateliers de lecture et d’écriture, manège, jeux gonflables et autres, atelier percussions…

Sans oublier les jeux géants en bois, le petit train des droits de l’enfant, la piste de sécurité routière à vélo… Le goûter des enfants sera partagé à 16h avec les Conseils des jeunes et des Sages (il est offert par Elior). Buvette sur place, apéritif offert à 19h.

La manifestation sera annulée en cas de mauvais temps.