Une cinquantaine d’exposants seront présents sur l’esplanade de Maré, ce week-end: vente de fraises, fleurs, plantes fleuries, plantes aromatiques, plantes anciennes et de collection, arbustes et artisanat d’art, possibilité de dégustation et produits régionaux. Des professionnels donneront également des conseils en matière de jardinage, tandis qu’un stand de maquillage accueillera les enfants. Les membres du Conseil des Jeunes seront aussi au rendez-vous en proposant, comme d’habitude, de porter vos courses dans leurs brouettes.

Samedi 20 mai

9h-11h, concours des plus belles expositions fleurs et fraises, concours de la meilleure fraise avec la participation d’un jury de professionnels; 10h-18: visite guidée et exposition à l’Ostau Marmandès, rue Labat; 12h: remise des prix des concours fleurs et fraises, vin d’honneur avec le Brass Band « Band y N’Amics», qui jouera jusqu’à 17h; intronisation dans le cadre du 30ème anniveraire du jumelage Marmande-Portogruaro. Sur la place Clemenceau, en partenariat avec le bar «100% Bières», concert du groupe Al Bundy à 20h, concert du groupe Histoire d’A à 21h.

Dimanche 21 mai

de 9h à 17h, l’association Echappées Sauvages proposera des dégustations de plantes sauvages comestibles, ainsi que de boissons et de gâteaux à base de plantes; 14h30-18h, animation déambulatoire avec la compagnie Biloba.

Entrée gratuite, de 8h à 18h. Notons que cette fête sera aussi l’occasion de célébrer les 30 ans du jumelage Marmande-Portogruaro.