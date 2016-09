Tonneins La Feria des assos, c'est demain

C’est l’un des grands rendez-vous de l’année : la Feria des assos. Le beau temps devrait être de la partie, mais un repli sera possible à la Manoque, avec des animations réduites.

Le thème : « le vivre-ensemble ». La journée débutera par un pique-nique (chacun amène le sien) au jardin public.

A 14h, le maire remettra les clefs de la ville à Alain Laffargue, président du comité de jumelage et de Physic swing, choisi après tirage au sort. Le public pourra alors déambuler au milieu des stands des assos pour découvrir leurs activités. Au centre, une scène sera installée pour leur permettre de faire des démonstrations d’une vingtaine de minutes.

Une cinquantaine d’associations seront présentes samedi après-midi et pourront éventuellement faire tester le public. Public qui aura accès également à plusieurs animations offertes par la ville : spider jump (méga trampoline et ballons géants), échasses urbaines, trampoline élastique, stand de maquillage, balade à poneys et sumos.

Ce sera également l’occasion de participer à la fresque en cours de réalisation avec l’artiste Mickaëlle Delamé dans le cadre de la politique de la ville.

Samedi de 14h à 18h au jardin public et place Zoppola. Gratuit.