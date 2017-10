Vendredi était organisée à Mauvezin-sur-Gupie une rencontre entre le député Alexandre Freschi et une quinzaine de membres de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Lot-et-Garonne (FDSEA) et des Jeunes Agiculteurs. L’objet de la rencontre: la fin annoncée de l’utilisation du glyphosate et le Projet de loi droit à l’erreur et simplification. Il a été rappelé par la FDSEA la volonté des agriculteurs de faire un usage raisonné des produits phytosanitaires dans leur activité. La Fédération a par ailleurs insisté sur la nécessité pour l’État de proposer des alternatives au glyphosate avant d’en interdire totalement l’utilisation. Le député a rappelé que le Gouvernement ne proposerait un plan de sortie du glyphosate qu’à l’issue des état généraux de l’agriculture, après concertation avec les acteurs agricoles. Ce plan permettrait de défendre la politique française en matière d’agriculture auprès de la Commission européenne et de trouver des accords communs.

Chacun s’est accordé sur l’urgence d’investir dans la recherche pour la mise au point de traitements efficaces et sans danger pour les usagers et les consommateurs.

Simplification

À ce sujet, le député a manifesté son souhait de voir rapidement se simplifier l’administration française, de mettre en place l’évaluation des lois et leur suppression en cas d’inefficacité. Enfin, il a fait savoir sa volonté d’en finir avec la surtransposition, qui constitue aujourd’hui un frein à l’activité agricole.