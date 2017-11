Qui ne connaît pas la Farfelue? Cette course d’obstacles déjantée qui s’est déroulée le 2 septembre à la Filhole a vu 2.540 participants, des enfants aux adultes, se lancer dans une délirante course où le principe est de ne pas avoir peur ni de se mouiller, ni de se salir, ni de prendre des bains de boue ! A n’en plus douter, c’est devenu l’un des moments les plus appréciés des Marmandais à l’heure de la rentrée. Et ce qu’on sait moins c’est que les organisateurs de la Farfelue accomplissent par la même occasion une action solidaire par leur manifestation. L’argent des inscriptions a permis de dégager des bénéfices dont une partie a pu être reversée à l’association Evan&Co, du nom du petit Evan atteint de leucémie. Sa maman, seule à élever ses 4 enfants, ne peut pas faire face aux frais médicaux ou hospitaliers, pas tous pris en charge par la Sécurité sociale, aux incessants déplacements et frais d’hébergement qu’elle doit assumer. D’où cette association qui la soulage bien dans son quotidien.

Un chèque de 2.000 euros a été remis par Jean Paul Bourda, le trésorier de la Farfelue, dans les locaux de la cave du Marmandais à Beaupuy, partenaire de cette fête.