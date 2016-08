Marmande La Farfelue : n'en jetez plus !

2.300 participants, c’est même plus que ce qu’aurait pu espérer Francis Garcia, grand organisateur de l’événement de la Farfelue, il y a quelques mois! Ils seront pourtant là, samedi 3 septembre, à la Filhole, dès le matin avec la course réservée aux enfants. Et ensuite, place à une folle journée, avec à 13h30, les adolescents au départ, et à partir de 15h, les vagues des adultes, totalement déjantées on s’en doute…

Quelque 35 obstacles leur seront réservés sur le superbe parcours de la Filhole, tous plus fous les uns que les autres. Spectacle et bonne ambiance garantis, au profit d’une bonne cause, celle de la jeune Natty.

En journée comme en soirée, les animations musicales seront de la partie, avec, même, un feu d’artifice à 22h, et la prestation d’un DJ en suivant…

Les Fermes de Garonne assureront la restauration avec un Farfelue Burger qu’il nous tarde de goûter…