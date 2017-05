C’est l’histoire d’une famille qui est venue s’installer dans le petit village de Romestaing pour y construire une ferme, comme à la montagne. Cette histoire est racontée dans un documentaire par l’ancien directeur de l’école de Cocumont, amoureux de sa région, à l’écoute de ses gens, et vidéaste talentueux, notre correspondant et ami, Bernard Lataste. Il a réalisé un film intitulé « Comme un alpage », comme une rencontre humaine avec Eric Estoppey, cet agriculteur pas vraiment comme tout le monde. A découvrir à Marmande, ce jeudi 11 mai.

Film et rencontres

Ce documentaire a tout d’un grand : certes, les personnages sont plutôt exceptionnels et pourtant si proches, mais c’est aussi sa réalisation qui mérite un coup de chapeau. Alors, pourquoi ne pas le présenter sur grand écran, dans un « vrai » cinéma ? L’équipe du Plaza, à Marmande, n’a pas manqué cette occasion lorsque l’association des Arts et Traditions Populaires a souhaité proposer une projection. Et c’est après Cocumont qu’une séance ouverte au grand public aura lieu, jeudi 11 mai à 20h30, au Plaza : « Comme un alpage » y sera donc présenté… comme un vrai film, ce qu’il est à vrai dire.

Avec, de surcroît, une entrée à tarif réduit et des rencontres qui suivront : avec le réalisateur, Bernard Lataste, la famille Estoppey, héroïne du documentaire, le président de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne Raymond Girardi (interviewé dans le film), d’autres intervenants du documentaire. Eric Estoppey fera aussi déguster son fromage de chèvre (en vente à l’issue de la projection). Une vraie soirée cinématographique, où le débat portera sans aucun doute sur l’agriculture paysanne chère à Eric Estoppey. A ne pas manquer !

Projection de « Comme un alpage », au cinéma Plaza de Marmande, jeudi 11 mai à 20h30, entrée : 3,50€.