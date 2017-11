François Dussourt et sa femme Marie sont installés depuis 12 ans à Podensac, et après avoir aménagé en 2011 « L’Atelier sucré » dans un local plus spacieux en centre-ville et mieux placé, ils ont saisi l’opportunité d’installer leur boulangerie pour répondre à la demande sur la zone de Coudannes. « C’est la boulangerie qui se déplace, nous fabriquerons le pain sur la nouvelle zone, mais ici on conserve tout dans l’état ».

Salon de thé

Sur la zone commerciale, c’est tout autre chose qui sera proposé en plus de la boulangerie : de la tarterie à la part, des sandwiches, du snacking et un espace salon de thé avec service wifi est même envisagé. « Il n’y aura bien sûr que des produits maison, on fabriquera tout sur place. Nous avons prévu des espaces vitrés pour que les clients puissent voir toute la chaîne de fabrication », précisent Marie et François Dussourd. La décision de s’installer sur cette zone répond à une logique commerciale, car une chaîne de boulangerie aurait sans nul doute répondu à cette extension. Aussi, après avoir ouvert leur magasin à Latresne où ils ont bien pris leurs marques, les commerçants ont choisi de s’étendre encore en s’appuyant sur la qualité de leurs produits et sur leur renommée.

Quatre emplois créés

Ce nouveau magasin se nommera « La Fabriq », il générera la création de quatre emplois : « Il y aura deux boulangers sur place, deux vendeuses et un apprenti, et peut-être un autre boulanger plus tard », précise François Dussourd.

Le nouveau bâtiment bien situé offrira à La Fabriq 120 m2 de surface. Il devait ouvrir au mois de septembre mais des retards administratifs ont obligé à repousser cette ouverture au plus tôt au mois de décembre. Toujours membre du club Les GluKosés qui compte 12 chefs pâtissiers, François Dussourd est heureux de présenter leur livre qui porte le titre de « Chocolat ».

Une véritable bible pour les gourmands et pour tous ceux qui veulent tester leur capacité à reproduire les meilleures recettes des chefs pâtissiers.

Norbert Lados