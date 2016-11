L’USTOM veut compliquer la tâche des visiteurs nocturnes. Victime de nombreux vols, l’Union des Syndicats de traitements des déchets du Castillonnais et du Réolais a réagi en installant six caméras tout autour du local de la déchetterie.

« La gendarmerie est venue 18 fois depuis l’installation »

Mis en place il y a un mois et demi, le dispositif de Stanley Sécurité est complété par plusieurs alarmes, qui ont été déclenchées toutes les nuits depuis leurs installations. Ces alarmes, avec levée de doutes, sont capables d’identifier une présence animale ou humaine, permettant à la gendarmerie de La Réole d’intervenir, sans réussite pour le moment.

« La gendarmerie est venue 18 fois depuis l’installation. Il n’y a eu aucune interpellation pour le moment. Dès qu’il y a un déploiement, il n’y a plus personne sur le site » explique Albert Dechbery, commandant de la brigade.

La Réole, un site pilote

Habituée aux visites, la déchetterie de La Réole est la première de l’USTOM dans laquelle un tel dispositif est installé. « Nous voulons montrer que le site est sécurisé, que l’on ne peut pas faire ce que l’on veut » prévient le président de l’USTOM, Sylvain Marty. Si les tests sont concluants dans les trois prochains mois, Sylvain Marty va multiplier le dispositif sur d’autres sites appartenant à l’union des syndicats.

Cela va permettre aussi aux agents de travailler dans des conditions plus sécurisées. Pour rappel, un agent s’était fait agresser il y a plusieurs mois. « S’il y a une attaque physique ou verbale, nous aurons la preuve » poursuit Sylvain Marty.

Sécuriser les utilisateurs

Ce dispositif n’est pas le seul point de travaux réalisé au sein de la déchetterie. Des barrières ont aussi été installées au niveau des bennes, évitant tout accident de chute des utilisateurs qui sont environ 200 par jour. Ces barrières ont d’ailleurs des ouvrants pour les bennes des déchets verts et des gravas.

Ces travaux s’élèvent à 12.500€ pour les barrières et la maçonnerie, réalisés respectivement par les entreprises de chaudronnerie PCI en Dordogne et de maçonnerie Grenier à Pessac. Concernant le dispositif de caméras vidéosurveillance et d’alarmes, l’USTOM va débourser 22.000€ sur quatre ans sous forme de location.