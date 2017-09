Les adhérents de la CUMA (Coopératives d’utilisation de matériel agricole) de Barie ont décidé, lors de leur dernière assemblée générale, de réaliser un Dina (DIspositif National d’Accompagnement).

Ceci afin de leur permettre d’investir sur un bâtiment répondant aux normes locales (inondations) et aux attentes des agriculteurs locaux car à ce jour le matériel agricole de la coopérative est stocké chez les adhérents.

Le matériel utilisé est important et varié. Un contexte qui favorise une émulsion entre les agriculteurs sur des projets innovants : par exemple le matériel pour la culture bio, et aussi la façon de s’adapter aux attentes commerciales et sociétales du moment.

En 2016, le président de la CUMA de Barie avec d’autres responsables de CUMA d’Aquitaine, sont allés à Bruxelles pour faire valoir l’intérêt des CUMA, une spécificité française qui permet de pérenniser les exploitations, et donc de maintenir un tissu rural vivant.

Une suite est donnée : l’État financera des études d’accompagnement et d’optimisation, les DINA. Son objectif, la remise en question sur l’avenir.

Le Dina CUMA est le nouveau dispositif d’accompagnement des projets et initiatives des CUMA qui se déploie sur deux axes.

Axe 1 : il doit permettre d’accompagner massivement le développement économique, environnemental et social ainsi que la structuration. Par exemple l’embauche d’un salarié, la création d’Intercuma ou de CUMA intégrale, etc.

Axe 2 : Une aide aux investissements matériels pour la construction de hangars et de bâtiments annexes (cela ne concerne pas le renouvellement de matériel).

Les adhérents ont opté pour cet accompagnement qui correspond à leur implantation sur le territoire en terme cultural et géographique.

La CUMA de Barie, bientôt « quinqua », compte une trentaine d’adhérents répartis sur quatre cantons des Deux rives de la Garonne.