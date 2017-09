Les végans sont contre tout ce qui est atteinte à la vie animale. Une action végan est prévue le mardi 26 septembre baptisée «Nuit debout devant les abattoirs». Le syndicat Coordination Rurale 47 a décidé de contre-manifester de son côté au même moment. Provocation ? Patrick Franken, président de la CR47, réplique: «pas plus qu’eux. On viendra de manière pacifique en faisant des grillades!» déclare-t-il. «Nous viendrons pour défendre les éleveurs face aux mensonges des associations véganes parce que sous couvert de vouloir défendre le bien-être animal veulent imposer un mode de vie personnel. Les éleveurs sont une fois de plus accablés. Sur le plan environnemental, sociétal et économique l’élevage est essentiel. Il façonne les paysages, lutte contre les friches et les incendies, nourrit les hommes depuis la nuit des temps et constitue le premier maillon de tout une économie dans les territoires. Mardi soir nous nous opposerons à ces comportements déraisonnables». Rappelons que le syndicat s’est illustré par une campagne d’affichage avec pour slogan «Pour sauver un éleveur, mangez un végan !»…

Il y aura de l’ambiance devant l’abattoir à volailles LCD d’Aquitaine à Bazas, mardi soir 26 septembre.