Dans le hangar de la pépinière bio de Prentigarde, une énorme place est faite depuis quelques jours aux courges : elles sont si nombreuses et si colorées que l’ensemble ressemble à un tableau ! Ici, pas moins de 17 variétés attendent d’être commercialisées après avoir été ramassées par les agriculteurs couvés de la pépinière, qui ont pu compter sur l’aide d’une quinzaine de personnes pour récolter leurs cultures.

Jusqu’à la mi-mars

Quatre des cinq couvés ont mutualisé cette culture, histoire de pouvoir augmenter les volumes, certes, mais aussi et surtout car « c’est super de commencer à travailler à plusieurs, comme le précise Romain, l’un de ces couvés, surtout pour les courges et les pommes de terre par exemple. Cela demande de la mécanisation, et à plusieurs, on peut faire venir quelqu’un pour la récolte ». C’est aussi pour répondre à la demande grandissante que les courges ont pris encore plus de place cette année dans les champs de Prentigarde : « L’idée, c’est de proposer de la courge jusqu’aux nouveaux légumes, c’est-à-dire jusqu’à la mi-mars. Le potimarron est un produit d’hiver, de base, et nous avons rajouté des variétés. C’est un légume facile à cultiver, qui pousse quasiment tout seul, il faut juste beaucoup l’arroser ».

Dès le mois de septembre, les clients des couvés ont commencé à leur demander ces si jolis légumes : « Oui, ça part comme des petits pains. Je pense que les gens ont envie de changer de la tomate. Même si, par exemple, moi, l’an dernier, j’ai tenté une soupe tomate-potiron : c’était délicieux ! ». Avis aux amateurs…

L’arrivée des courges est aussi synonyme de celle de l’automne, avec ses belles couleurs et ses soupes gourmandes… Les couvés de la pépinière vendent leurs légumes bio aux professionnels, et aux particuliers via la plateforme internet cagette.net : on peut commander jusqu’au dimanche soir, et venir récupérer ses produits le mardi en fin de journée. C’est dans ce cadre-là que les « courges à couper surprises » ont été lancées : « La personne commande, et ne sait pas ce qu’elle va avoir, c’est la surprise ». On pourra forcément la cuisiner de bien des façons, Romain nous donne quelques idées simples et goûteuses pour déguster ce légume bien de saison…