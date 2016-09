La confrérie souffle ses 50 bougies

La Réole va accueillir la confrérie bachique des compagnons de Bordeaux qui va fêter ses 50 ans ce dimanche 11 septembre. Le cérémonial aura lieu dans le cloître des Bénédictins, sous la présidence du professeur Sari et du grand maître de la confrérie, Guy Latorre.

Plusieurs personnalités locales seront intronisées telles que Bruno Marty, maire de La Réole, le père Sébastien, le père Gérard Gatey et bien d’autres.

Tous les vins de Bordeaux seront représentés ainsi que toutes les confréries. Pour ses 50 ans, les compagnons du Bordeaux attendent aussi des confréries internationales. Après la cérémonie, tous vont se retrouver à Auros au Château, bâtisse du XIIème siècle, présentant un vaste corps de logis flanqué de cinq grosses tours et d’un donjon où vécurent de grandes familles, donc celle du roi Henry IV.

Le programme de la journée se décompose ainsi : 9h, accueil et buffet, 10h, mise en habit et défilé des confréries en bannières, 10h30, proclamation du ban des vendanges, 11h, Grand-messe en l’église Saint-Pierre avec l’orgues, 12h, intronisations dans cloître des Bénédictins, 13h, départ vers le Château d’Auros, 13h30, vin d’honneur et repas dansant.

Francis Virepinte