L’humour, la musique et le théâtre seront rois dans la salle des fêtes de Salles dimanche 18 juin avec la compagnie Trace Théâtre Enjeux, de 11h à 18h. Cette journée, sous l’égide de la jeunesse, proposera différents spectacles ainsi que des moments de rencontres et de partage.

Le programme

À 11h, Alphonse et Octave feront une spéciale “théâtre de rue” faisant partie d’un de leur dernier spectacle autour de la magie, du jonglage, de la danse, des acrobaties et du feu. Depuis 10 ans, les deux copains tentent de retrouver leur amoureuse et ce voyage est parsemé de rires et de surprises, à découvrir en musique.

À 12h, restauration champêtre.

À 14h30, place au spectacle de l’atelier des jeunes pousses avec Dring dring.

À 15h30, goûter gourmand avec crêpes et boissons.

À 16h, Viktor Lamouche et son spectacle “Prenez-en de la graine !” La journée se clôturera sur le tirage de la tombola initiée par Popul’Eyre.

Contact : Compagnie Traces Théâtre Enjeux au 05.56.88.25.33.