Marmande La Compa : Partages autour de l'enfance

Encadrées par leurs professeurs, Danielle Dalan, Karine Bretagne et Line Mansicot, ces élèves du lycée Notre Dame de la Compassion ont organisé des animations et jeux pour les maternelles de l’école de Sainte-Foy.

Objectif : faire découvrir aux petits le conte traditionnel « Les trois petits cochons », déjà entrevu en classe.

Les élèves de CAP se sont dispersés en plusieurs petits groupes de deux à quatre animatrices pour chaque atelier et l’ont présenté chacune leur tour.

Construction de façades

Le conte « Les trois petits cochons » s’est découvert à travers la créativité des jeunes filles qui ont construit les trois différentes façades des maisons des trois petits cochons à base de carton, avec lesquelles les petits ont joué à un « cache-cache musical ».

Plusieurs autres animations ont été au rendez-vous. « Le pommier multi fruit » a permis de travailler sur la motricité des enfants, tandis que le « Coloriage magique » développait leur créativité, leurs sens et leur mémoire après avoir goûté aux différentes variétés de pommes.

Pour finir, l’animation « les pommes et leurs prénoms », dont l’objectif était de développer l’écriture de chacun sur des supports en forme de pommes à colorier, créés par les élèves de CAP.

Chaque animation a été une réussite pour les enfants qui se sont bien divertis et ont tous bien participé, autant que pour les organisatrices et élèves du CAP petite enfance qui ont pu développer leur compétences dans une réelle expérience.

D’après les élèves de CAP, les petits de l’école de Sainte-Foy, « ont été très rapides pendant les animations, et disposent de grandes capacités. » Pour les CAP comme leurs professeurs, c’est un succès.

Emma Renoult