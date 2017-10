La commune rend hommage à sa doyenne

Entourée de Jacqueline Barthe (96 ans), Odette Labat (95 ans), Yvette Ducasse (96 ans), Laure Lescouzères a fêté ses 105 printemps dans la salle des fêtes de Gajac.

En présence de nombreux villageois, le conseil municipal a tenu à honorer la doyenne du village appréciée de tous. « Laure Lescouzère, vous êtes née le 19 octobre 1912 à 3 h du matin au lieu-dit Mansen d’une famille de métayer », a introduit le maire de Gajac, Bruno Dionis. « A cette époque, vos parents travaillent la terre, cultivent du tabac, des céréales, des vignes, élèvent des poules et autres animaux (…) »

De son mariage à la 2e guerre mondiale

« En 1935, le 11 mai, vous épousez Pierre Lescouzères à Gajac, année de l’arrivée de l’électricité dans la commune. En 1939, votre mari est mobilisé et il est fait prisonnier. Envoyé en Allemagne, il y restera cinq ans. Vous travaillez avec votre belle-mère à la métairie. Votre mari est de nouveau à vos côtés le 18 avril 1945. Et, en 1946, vous prenez un fermage à Cazats.»

« Vous n’avez jamais quitté le Bazadais, sauf pour le mariage d’une cousine à Bordeaux »

«En 1969, vous voyez sur votre téléviseur les premiers pas d’Amstrong sur la lune et vous vous dites qu’il y a trop de progrès. Vous, qui n’avez jamais quitté le Bazadais, sauf pour le mariage d’une cousine à Bordeaux, qui avez vécu une vie qui vous plaisait, et qui dites que les voyages ne sont pas pour vous. D’ailleurs, vous n’avez jamais passé votre permis de conduire et vous ne recevrez votre première carte d’identité qu’en 2010, à l’âge de 98 ans, à la deemande de votre banque!»

Cet article est à retrouver en intégralité dans Le Républicain du 26 octobre 2017, actuellement en kiosques, disponible aussi sur notre site.