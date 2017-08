Le temps est gris en ce mercredi 9 août. Il n’est pas encore quinze heures. Sur la plage désertique, les vagues tapent fort. Les vacanciers ont délaissé leur maillot de bain ressortant les coupe-vent pour une balade à vélo ou une promenade en front de mer malgré un vent appuyé et une nouvelle averse. La énième d’une journée aux allures automnales.

70 ans d’histoire

Dans le même temps, au centre André-Garbay, situé à quelques hectomètres sur un site spacieux de près de 2 hectares, le calme de ce début d’après-midi est brutalement interrompu par une alarme incendie. Très rapidement, les responsables se rendent dans le bungalow où a été déclenché le système. « C’est bon », lâche Kevin, un des adjoints de direction. Une jeune fille arrive d’elle-même. « En montant dans mon lit, j’ai tapé sur le boitier », s’excuse-t-elle, gênée par cette perturbation qu’elle a déclenchée bien involontairement. Quelques minutes plus tard, les haut-parleurs se mettent en action pour annoncer la fin du temps calme et le départ en activité. Une nouvelle averse retarde de quelques minutes les départs. Pour les uns, direction la forêt plate.

Une moyenne de 120 enfants par séjour

Pour d’autres groupes, le stade voisin est le théâtre des joutes de l’après-midi. Dany – un des 19 animateurs – élève la voix pour rassembler ses troupes. Sans oublier les beignets au chocolat pour la pause goûter. Ainsi, va le quotidien de ce centre durant cette première quinzaine du mois d’août où près de 120 enfants âgés de 6 à 14 ans passent des vacances océaniques. Ce jour-là, pas de virée à l’océan au vu des conditions. « Si les jeunes viennent ici c’est aussi pour aller à l’océan. On y a été à deux reprises depuis samedi », explique le directeur du séjour, Ludovic Brésolin qui effectue là sa dixième année après l’avoir connu aussi en tant qu’animateur. La matinée avait été rythmée par une séance de surf – une des activités les plus prisées du séjour – et une séance de piscine en bord de plage pour les plus petits. « La plongée aussi dans le canal a un grand succès sur notre séjour », souligne le directeur.

Des soirées animées

En effet, selon les séjours, les activités proposées peuvent se différencier. « Néanmoins, on retrouve toujours des activités un peu fil rouge au fil de l’été comme le surf, la plongée et des sorties incontournables à vélo, trottinette », souligne Emilie Krieger, une des directrices de ce séjour aoûtien. La soirée ne manque pas d’attractions non plus sous les pins de ce centre vraiment pas comme les autres. Après le repas pris aux alentours de 19h30, des veillées sont organisées. « Parfois, il y a quelques virées en ville parfaitement bien encadrées. C’est l’occasion d’aller acheter pour ceux qui le souhaitent un petit cadeau », place Kevin, un autre des directeurs plus connu sous le surnom de Soyouz – en lien avec sa profession d’ingénieur et ses talents de prévisionniste météorologique. « Sans oublier la sortie pour déguster une glace », sourit Ludovic.

Une philosophie entretenue

Et, pour chaque séjour, l’équipe de direction (qui change) s’attache à entretenir la philosophie de ce centre pas comme les autres. Cette « colo de Nérac » qui a laissé tant de souvenirs merveilleux à des centaines d’enfants est la propriété de l’amicale laïque de Nérac. Le Tonneinquais Michel Legrand en assure la gestion et chapeaute l’ensemble de son fonctionnement. 70 ans que cette histoire se forge. Et les souvenirs s’amoncellent sur ce site situé à peine à quelques encablures du sable fin de la plage de Capbreton. Durant un temps, pourtant, les Néracais y ont été moins nombreux. La municipalité de la cité d’Albret a même organisé des déplacements pour montrer le cadre aux parents et motiver les enfants à y venir. Cela a porté ses fruits. « Quand on y a été une fois, on a envie d’y revenir », place Ludovic Brésolin « les enfants reviennent d’été en été ». Et déjà l’heure de boucler les valises pour cette équipe de direction et de laisser au Néracais Driss Ezzens en charge du dernier séjour de cette session estivale.

Bientôt des séjours découverte

Fonctionnant jusqu’à présent deux mois par an, les responsables de la colo de Nérac souhaitent exploiter « au maximum les possibilités de ce site ». « Près de deux hectares en forêt et proche du centre-ville de Capbreton à la fois. Nous sommes à moins de 500 m du port et à un kilomètre de l’océan », explique Michel Legrand, président du centre de vacances. Pour cela, le centre André-Garbay souhaite lancer les classes découvertes. « On veut donner l’opportunité à des classes de découvrir le milieu marin et la protection de l’environnement », souligne-t-il « Ce qui permettra aussi de développer le vivre ensemble et l’acquisition d’autonomie chez les enfants ». La colo de Nérac proposera des packages complets comprenant la restauration et l’hébergement. Concernant les activités comme le surf, le paddle ou encore la plongée, des accords seront passés avec des clubs ou associations locales. Comme c’est déjà le cas l’été.

Plus d’informations sur ces séjours découverte en contactant le 06.70.77.88.94.