La Réole organise le premier rassemblement de villes jumelées à l’Italie vendredi 22 et samedi 23 septembre. Fest’Italie, c’est l’occasion de transformer la cité millénaire en véritable ville transalpine avec concerts, parade, rassemblement automobile sans oublier la gastronomie. L’animation s’annonce al dente.

Une parade vénitienne

Organisée par le comité de jumelage La Réole – Sacile, Fest’Italie va regrouper une vingtaine de villages et villes entre Bordeaux et Agen et qui souhaite partager leurs différentes expériences autour des jumelages franco-italiens. À travers des conférences et débats, les acteurs pourront donner une idée à ceux qui aimeraient organiser des échanges, qu’ils soient scolaires ou simplement entre habitants et élus.

Au programme, les intéressés trouveront d’autres animations surprenantes comme le concert Ultimo Cielo, qui va lancer les hostilités vendredi soir, à partir de 21h. À la Manufacture, avenur Gabriel Chaigne, c’est une collaboration unique et contemporaine entre musiciens italiens de renommée internationale et musiciens du cru qui va avoir lieu. Une mise en lumière d’une pièce pour orchestre et quintet de jazz italien inspiré par la figure du peintre Pinot Gallizio.

Le samedi, la journée sera particulièrement chargée. Sur la place Albret Rigoulet, une exposition de voitures italiennes donnera le ton pendant qu’une parade vénitienne transformera la cité millénaire en cité des amoureux. S’ajouteront à ces animations, au prieuré des bénédictins ainsi que sur le parking de la mairie un atelier cuisine et dégustation, un atelier œnologie, une mini foire artisanale, une exposition photo “In Viagio” qui retracera l’histoire de l’immigration des Italiens dans le monde, la présentation de la 9ème édition des Riches Heures de La Réole, par Jean-Christophe Candau, directeur artistique du festival, qui rendra hommage à l’Italie et Monteverdi, et un concert franco-italien entre Croq’Note (Pessac) et Allegria (Marmande).

Restauration à l’italienne et buvette sur place.

Concert In Viagio samedi 23 septembre à partir de 21h30 en l’église Saint-Pierre de La Réole. Entrée gratuite.