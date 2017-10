Doucement mais sûrement, les Blayais avancent en ce début de championnat et après quatre journées, les voilà installés sur le fauteuil d’orchestre. Seul hic, ils ne peuvent plus avancer à couvert car leurs victoires ne passent pas inaperçues, même s’il convient de mettre un bémol tellement cette poule paraît déséquilibrée. Face à Chauray, les locaux vont construire leur succès à leur main, en marquant sept essais au total. Et c’est en première mi-temps qu’ils vont assommer les visiteurs, prenant le large à partir de la vingtième minute.

Blaye a contrôlé en deuxième mi-temps

Quatre essais lors de ce premier acte pour une avance substantielle au changement de camp (25-6). Les locaux vont même se relâcher un soupçon de retour sur la verte prairie avant de vite se reprendre pour mieux repartir de l’avant. Ils auront toutefois la courtoisie de laisser les visiteurs clore le score dans les arrêts de jeu. Les Blayais seront le week-end prochain à Poitiers où les choses devaient être nettement moins simples même si cette équipe a les clés pour s’imposer aussi loin de sa base.