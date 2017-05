Dans le cadre d’un partenariat entre le Sictom du Sud-Gironde (Syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des ordures ménagères) et la ludothèque éphémère, la caravane du jeu sera présente le mercredi 31 mai sur la déchetterie de Langon de 9h à 17h.

Durant cette journée du 31 mai, plusieurs ateliers et sensibilisations seront présentés : découverte du devenir de vos jeux et jouets déposés à la déchetterie, dépôts de jeux et jouets en bon état, atelier pour la réutilisation du textile et de 13h30 à 16h animation pour découvrir des jeux de la Caravane du jeu.

Depuis le début de l’année, le Sictom du Sud-Gironde a mis en place une zone du réemploi du jeu sur la déchetterie afin de donner une seconde vie aux jeux et jouets grâce à la ludothèque éphémère. Chaque usager de la déchetterie peut apporter les jeux et jouets en bon état et les déposer dans la zone prévue à cet effet et durant toute l’année aux horaires d’ouverture.

Pour plus d’informations, contactez le Sictom du Sud-Gironde au 06.09.05.81.51 ou par mail à j.minez@ sictomsudgironde.fr