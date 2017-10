Cet été, La Brède rugby a préparé sa révolution. Créé en 2002, le club des Graves est abonné au plus bas niveau territorial (brassage série) mais Jean-Michel Fiquet, le nouveau président depuis le 2 juin dernier, ne veut plus que ça dure. Le successeur de Julien Escribano est arrivé à la présidence avec un projet très ambitieux, qui doit amener l’équipe fanion jusqu’aux portes de la Fédérale 3. Soit quatre divisions au-dessus. “La vitrine du club, c’est l’école de rugby. Elle est très performante. On a aussi une bonne activité en loisirs et chez les féminines. Mais maintenant, on veut poursuivre sur ces fondations en faisant monter l’équipe seniors. L’objectif à moyen terme, c’est la Fédérale 3, développe-t-il. On est un club familial et on tient à cette histoire-là, tout en ayant des ambitions.”

