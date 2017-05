Devinez qui est l’auteur de cet ouvrage sur l’histoire locale ? Jean Condou pardi ! L’historien marmandais a beau nous avoir quittés en 2012, il reste toujours présent dans le cœur de ceux qui ont apprécié l’homme éminemment sympathique, souriant, érudit qu’il était mais aussi par ses recueils dont tous les chapitres n’ont pas encore été écrits. Pour preuve, ce nouvel opus sur la vie marmandaise intitulé «La bourgeoisie marmandaise». Il avait bien écrit «Histoire et catalogue des bourgeois et notables de Marmande (1182-1906)» en 2009, mais on apprend plus encore sur ces familles, une quarantaine, qui ont «fait» Marmande et en ont monopolisé la gestion et les affaires.

Sa fille, Evelyne Gest, a récupéré une somme de notes et de documents restés dans l’armoire de son père. Elle a tout envoyé à Christian Lacour, l’éditeur nîmois, qui a toujours suivi Jean Condou et a édité la plupart de ses ouvrages. Il restait encore de belles pages à écrire à partir de la somme de documents réunis par le féru d’histoire, rat des bibliothèques et des archives qu’était Jean Condou. «Mon père aurait eu 100 ans en 2017» soulève Evelyne. Un livre pour un anniversaire posthume, gageons qu’un nouveau sortira, un deuxième tome semble-t-il sur la bourgeoisie locale au fil des siècles, pour marquer le souvenir des 101 ans de Jean Condou éternellement présent à Marmande.

Livre paru aux éditions Lacour-Ollé, en vente 20€ à Mag Presse, au Carrefour Market.