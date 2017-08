Ce week-end, pour faire la fête, c’est à Saint-Vivien-de-Monségur qu’il faudra se rendre. Du vendredi 1er au dimanche 3 septembre, La Bodéga invite le public autour de nombreuses activités allant de la randonnée pédestre et motos aux repas, sans oublier le traditionnel feu d’artifice. C’est une véritable fête de village qui attire de plus en plus de visiteurs chaque année. En voici le programme, très dense, pour ne rien louper.

Vendredi 1er septembre

À partir de 21h, loto avec de nombreux lots à gagner.

Samedi 2 septembre

À 9h, randonnée pédestre. Le départ est donné depuis la place du village.

Arrivée des randonneurs à 12h et apéritif convivial offert aux participants.

14h30, concours de pétanque ouvert à tours.

20h, marché nocturne suivi du bal disco à 23h.

Dimanche 3 septembre

9h, randonnée réservée aux motos.

13h, repas champêtre.

15h, concours de pétanque suivie d’une initiation à la danse, à 16h.

À 20h, repas moules frites et clôture de cette Bodéga par le feu d’artifice, tiré à 22h.

Pour plus d’informations, contactez la mairie au 05.56.61.62.77.