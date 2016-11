Bordeaux La belle équipe des Barbarians est dévoilée

Le bloc de novembre du Top 14 a rallongé la liste des blessés. Après les forfaits de l’ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta (Castres), de l’arrière Jean-Marcel Buttin (UBB), du centre Jack Holmes (Stade Rochelais), du seconde ligne Arthur Iturria (Clermont), de l’ailier Hugo Bonneval (Stade Français), de Virgile Bruni (Lyon), des réajustements ont été effectués au sein de la sélection des Barbarians. Soyez tranquilles, le staff technique a fait appel à des joueurs tout aussi talentueux et réputés.

La reconnaissance et le talent naissant

Le groupe confié aux entraîneurs Raphaël Ibanez, Heini Adams (UBB), Xavier Garbajosa (Stade Rochelais) aura fière allure. Entre l’expérience d’un Aurélien Rougerie (capitaine), d’un Baptiste Poux (sélectionné pour la 13e fois chez les Baa Baas), 36 ans, et le “jeunot” Antoine Dupont (une des étoiles montantes du rugby français) 20 ans, l’esprit du Barbarian Rugby Club est totalement respecté. La mentalité et les qualités sportives sont deux facteurs pris en considération.

Pour les “glorieux aînés”, c’est une forme de consécration, un jubilé avant l’heure pour tout le bien qu’ils ont apporté au rugby français. On ne peut être qu’admiratif devant la longévité et la pêche du capitaine Rougerie. Pour les plus jeunes, frappant aux portes du XV de France, c’est une opportunité rare de se frotter à l’Australie, vice-championne du Monde.

Aucun doute, le spectacle sera au rendez-vous, ce jeudi 24 novembre, au stade Chaban-Delmas à Bordeaux (coup d’envoi à 20 h 45).

Blair Connor face à ses compatriotes

Depuis lundi, les 23 joueurs sont rassemblés sur le bassin d’Arcachon. Dans une ambiance propre aux Baa-Baas, ils ont partagé un déjeuner à l’Haaïtza, l’établissement tenu par l’ancien international de Bègles William Techouyeres. Décontractés, les joueurs ont ensuite livrés une partie de Beach rugby sur la plage de Pereire à Arcachon.

Les choses “sérieuses” vont commencer ce matin (entraînement sur le terrain de La Teste) pour donner au groupe une certaine homogénéité. A noter que presque tous les clubs de Top 14 sont représentés, sauf Montpellier et Grenoble.

Castres Olympique et l’UBB ont “libéré” quatre joueurs. L’ancien capitaine agenais Jean Monribot (Aviron Bayonnais) revient dans cette sélection. Deux joueurs étrangers seront titulaires chez les Barbarians: Capo Ortega (Castres) et l’ailier australien Blair Connor (UBB), honorant sa première sélection sous le célèbre maillot à rayures bleues et blanches.

L’équipe des Barbarians:

Arthur Bonneval (Toulouse) – Blair Connor (UBB), Pierre Aiguillon (La Rochelle), Aurélien Rougerie (Clermont – cap), Louis Dupichot (Pau) – (o) Lonca (UBB), (m) Yann Lesgourgues (UBB) – Camille Gerondeau (Clermont), Raphaël Lakafia (Stade Français), Romain Sazy (La Rochelle) – Capo Ortega (Castres), Felix Lambey (Lyon) – Julien Brugnault (Racing 92), Rémi Bonfils (Stade Français), Lucas Pointud (Brive).

Remplaçants: Alexandre Menini (Lyon), Jean-Baptiste Poux (UBB), Jean-Charles Orioli (Toulon), Loïc Jacquet (Clermont), Jean Monribot (Bayonne), Julien Dumora (Castres), Julien Caminati (Castres), Antoine Dupont (Castres).

Entraîneurs: Raphaël Ibanez, Xavier Garbajosa, Heini Adams. Directeur général: Max Guazzini. Manager: Thomas Lombard. Directeur sportif: Denis Charvet

Sachez que des places (de 5 à 40 €) sont en vente sur les sites de l’UBB et de la FFR.

Le groupe des Wallabies : Sam Carter (Brumbies), Nathan Charles (Clermont), Jack Dempsey (Waratahs), Sef Fa’agase (Queensland Reds), Nick Frisby (Queensland Reds), Mark Gerrard (Toyota Shuttles), Andrew Kellaway (Waratahs), Peter Kimilin (Grenoble), Marika Koroibete (Melbourne Rebels), Jono Lance (Western Force), David Lolohea (Western Sydney Rams), Ben Mowen (Pau), Taqele Naiyaravoro (Waratahs), Andrew Ready (Queensland Reds), Izaia Perese (Queensland Reds), Tom Robertson (Waratahs), Paddy Ryan (Waratahs), Will Skelton (Waratahs), Nic Stirzaker (Melbourne Rebels).