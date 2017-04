Vendredi 7 et samedi 8 avril, La Folie en Tête participe à l’opération nationale “48 Heures de la BD” avec douze éditeurs qui permettront l’achat d’une de leur oeuvre à prix très abordable.

Pour chaque album, il faudra débourser 1€ et ainsi profiter des coups de crayons et des bulles avec des histoires allant du fantastique à l’historique.

Les bandes dessinées en vente

Les bandes dessinées concernées sont la “Pizza aux pruneaux” de Léo Loden, “Black Clover” de Yûki Tabata, “Dad” de Nob, “Coeur cerise” de Raymond Sébastien, Anna Merli et Véronique Grisseaux, “La guerre des Lulus” de Régis Hautière et Hardoc, “Justice League” de Geoff Johns et Jum Lee, “Klaw” de Jurion et Ozanam, “La quête d’Ewilan” de Lilyan, Pierre Bottero et Baldetti, “14-18″ de Corbeyran et Le Roux, “Levius” de Haruhisa Nakata, “Mes cop’s” de Philippe Fenech et Christophe Cazenove et “Survivants” de Léo.

Pour plus d’informations, vous trouverez la sélection en cliquant ici. En France, 1.500 points de vente participent à cette opération, 230.000 albums seront en vente durant ces deux jours.

Dans la librairie réolaise, ce sera premier arrivé, premier servi puisqu’il y a neuf exemplaires de chaque album. À noter cette opération permet aussi un don de 50.000 bandes dessinées aux écoles, collèges et hôpitaux.