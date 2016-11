Vendredi 2 décembre, Sébastien Laffargue sera de retour à Samazan pour une représentation unique d’un «best of» spécialement créé pour fêter la 100ème de son second spectacle «Non, mais!». Voilà bientôt 8 ans, Sébastien présentait à Samazan son premier solo «Je…», un concentré d’autodérision dont il serait loin d’imaginer qu’il serait autant joué et aussi largement applaudi. Ce qui n’était alors qu’un défi personnel deviendra un succès et la confirmation d’un talent pour les planches… et pour le texte. Si bien que Sébastien Laffargue écrira son deuxième spectacle «Non, mais!». Cela fait quatre ans qu’il le joue avec autant d’enthousiasme, un enthousiasme partagé avec son public. Près de 20.000 spectateurs ont apprécié son humour. festivals, centres culturels, comités d’entreprise, comités des fêtes, collectivités… Beaucoup ont fait appel à cet humoriste bon teint qui a pris du galon dans le cœur des gens.

«Fêter la 100ème de «Non, mais!» ne pouvait se faire ailleurs qu’à Samazan. C’est ici que tout a commencé» insiste le comédien et viticulteur. C’est ainsi qu’il a accepté l’invitation de Pierre Bachelot, président de la pétanque samazanaise. Le spectacle de vendredi sera un mix des deux spectacles de Sébastien, «un assaisonnement différent, très rythmé» soutient Sébastien.

Il n’(y aura pas d’autres dates, Sébastien s’est promis de ne pas jouer ce «best of» au-delà de Samazan…

Vendredi 2 décembre à 21h, salle culturelle de Samazan, réservations auprès de Pierre Bachelot au 05.53.93.97.86.

[VIDEO] – Extrait de son spectacle: https://youtu.be/8tmYrJHZ0EI