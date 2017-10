Quand la bête est blessée, mieux vaut l’abattre définitivement, sous peine qu’elle se rebiffe. Les affaires paraissaient bien engagées au terme de la première période : l’USC maîtrisait plutôt bien son sujet, sans pour autant concrétiser plus nettement sa domination (13-3).

Cette aisance lui aura peut être fait perdre le sens de la rigueur, au point de se faire transpercer facilement plein axe sur l’essai de Prieur (53e) pour Saint-Yrieix. Les Viennois ont repris du poil de la bête. L’espoir changeait alors de camp, en tout cas tout était à refaire puisque le planchot affichait 16 partout, après deux nouvelles pénalités de Cubertafon (59e, 68e).

Les Casteljalousains se sont rendus le match plus compliqué alors qu’il n’y avait pas lieu de se mettre plus de pression que ça, ni commettre quelques fautes d’indiscipline. Pendant 30 minutes, ils ont du gérer ce match en infériorité numérique.

Pressentant le danger, sur un maul porté dévastateur, les hommes de devoir infligeaient une sévère reculée. A la conclusion Alban Maucouvert pointait un essai libérateur (71e).

En première mi-temps, une action similaire, collective, avait propulsé le talonneur Romain Clocher derrière la ligne. La botte de Benjamin Douzon a permis d’asseoir un succès, sans doute aurait-il été plus large et moins crispant si l’application et l’efficacité avaient accompagné les intentions de jeu et autres mouvements.

L’essentiel, c’est la victoire, comme qui dirait l’autre. Une troisième consécutive au terme de ce premier bloc de championnat, satisfaisant, l’USC pointant à la 2e place au classement (13 points) à une longueur du leader marmandais.

Fiche technique

A Casteljaloux (stade Lirac) : US Casteljaloux – RCP Saint-Yrieix 23-16 (13-3).

Arbitre : M. Capelle (Midi-Pyrénées). 400 spectateurs.

USC : 2 E Clocher (18e), Maucouvert (71e), 2 T et 3 P (3e, 35e, 43e) Douzon.

St-Yrieix : 1 E Prieur (53e), 1 T et 3 P (5e, 59e, 68e) Cubertafon.

Les équipes :

USC : Douzon – Roy, Tremouille, Vergniol, Cestaro – (o) Delage, (m) J. de la Bardonnie – Mombrun, Prévitali, David (cap) – Baudas, Jabel – Clavé, Clocher, Delmotte.

Sont rentrés : Doré, Lauga, Maucouvert, Zago, Joubert, Lafon, Wara.

Cartons jaunes : Jabel (5e), Baudas (58e) ; carton blanc : Baudas (29e).

St-Yrieix : Soulier – Trimolet, Cubertafon, Rougier, Brizuela – (o) Redon, (m) Cibot – Surget, Prieur, Castets – Delaye, Golfier – Lacoux, Claud, Foxton ; puis sont rentrés : Gornoava, Legon, Nony, Ouzeau, Filitoga, Jarraud, Besogne.

Carton jaune : Gornoava (70e).